В России начал работу ИИ-аппарат для сбора отходов

В Москве на территории бизнес-центра «Аврора», где находится один из офисов «Яндекса», установили новый умный аппарат для приёма вторсырья под названием «ЭкоПоинт». Этот инновационный девайс использует искусственный интеллект для распознавания и сортировки мусора, включая картон, бумагу, книги, пластиковые бутылки и алюминиевые банки.

Устройство оснащено весовым датчиком и видеокамерой, которые с помощью нейросети определяют тип отходов, их количество и качество. «ЭкоПоинт» работает круглосуточно, а за сдачу вторсырья пользователи получают вознаграждения через систему быстрых платежей. Компания надеется, что это поможет сотрудникам активнее участвовать в раздельном сборе мусора и формировать экологичные привычки.

По словам Юрия Хаханова из Фонда «Сколково», «ЭкоПоинт» имеет потенциал для широкого внедрения в городские пространства и бизнес-центры по всей стране. Он уверен, что этот аппарат станет популярным не только среди сотрудников «Яндекса», но и в офисах других крупных IT-компаний. Фонд продолжит поддерживать проект и продвигать его на выставках и конференциях.