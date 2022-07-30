В России начал распространяться новый штамм коронавируса «Кентавр»

В Роспотребнадзоре следят за ситуацией, и пока речи о возвращении к ковидным ограничениям не идёт. Если всё-таки начнётся очередная волна коронавируса и если связана она будет с вариантом «Кентавр», то она будет более короткой по сравнению с предыдущими волнами заболеваемости. Об этом сообщил главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. Энгельгардта РАН, член-корреспондент РАН Пётр Чумаков.

По его словам, будет сразу пик и быстро последует спад. В силу того, что вирус распространяется очень быстро, охватывает большую массу людей, многие люди будут болеть бессимптомно. Поэтому возможная волна заболеваемости обеспечит достаточно прочный и длительный коллективный иммунитет.

При этом врачи считают, что «Кентавр» не опаснее ОРВИ.