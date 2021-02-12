В России началась постройка трёх новейших беспилотников С-70 «Охотник»

Производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ведётся на Новосибирском авиазаводе им. Чкалова, пишет РИА Новости, ссылаясь на инсайдера, близкого к отрасли. При этом второй образец строится уже с изменениями, внесёнными в конструкцию по опыту испытаний первого экземпляра. Третий и четвёртый образцы вовсе будут фактически соответствовать серийной версии С-70.

Ожидается, что все три боевых беспилотника будут последовательно подключены к лётным испытаниям в течение 2022-2023 годов. Правда, на данный момент не совсем ясно, на каком этапе сборки находятся российские БПЛА.