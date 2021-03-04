В России началась распродажа Huawei с подарками и скидками до 50%

При покупке ноутбука MateBook X Pro можно сэкономить 20 000 рублей, а также получить два подарка на выбор: роутер с поддержкой Wi-Fi 6 и беспроводную мышку или тот же роутер, но вместе с фирменным рюкзаком.

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