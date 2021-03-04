Наука и технологии
Сегодня в 17:17
В России началась распродажа Huawei с подарками и скидками до 50%
Акция продлится с 4 по 11 марта
Накануне международного женского дня, компания Huawei решила объявить о щедрой распродаже различной техники. Размер скидки на некоторые гаджеты достигает 50%, а за покупку некоторых из них предусмотрены приятные подарки.
Называется акция «Умные подарки для любимых женщин». Во время её проведения можно купить смарт-часы бренда Huawei Watch GT 2 вместе с беспроводными наушниками FreeBuds Pro за 21 990 рублей вместо прежних 28 980 рублей, сообщается на странице распродажи.
При покупке ноутбука MateBook X Pro можно сэкономить 20 000 рублей, а также получить два подарка на выбор: роутер с поддержкой Wi-Fi 6 и беспроводную мышку или тот же роутер, но вместе с фирменным рюкзаком.
Подробности с большим числом товаров можно найти по ссылке.