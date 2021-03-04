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Наука и технологии
Сегодня в 17:17

В России началась распродажа Huawei с подарками и скидками до 50%

Акция продлится с 4 по 11 марта
Накануне международного женского дня, компания Huawei решила объявить о щедрой распродаже различной техники. Размер скидки на некоторые гаджеты достигает 50%, а за покупку некоторых из них предусмотрены приятные подарки.

Называется акция «Умные подарки для любимых женщин». Во время её проведения можно купить смарт-часы бренда Huawei Watch GT 2 вместе с беспроводными наушниками FreeBuds Pro за 21 990 рублей вместо прежних 28 980 рублей, сообщается на странице распродажи.

При покупке ноутбука MateBook X Pro можно сэкономить 20 000 рублей, а также получить два подарка на выбор: роутер с поддержкой Wi-Fi 6 и беспроводную мышку или тот же роутер, но вместе с фирменным рюкзаком.

Подробности с большим числом товаров можно найти по ссылке.