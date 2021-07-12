В России началась разработка ионного двигателя нового поколения для «покорения» космоса

Речь идёт о конструкции, которая будет работать на основе технологии ионизации газа в вакууме с применением пористых мембран, сообщает Популярная Механика . На данный момент инженеры находятся на этапе теоретических и экспериментальных работ над устройством. Они помогут в дальнейшем поиске наиболее оптимальных вариантов реализации новейшего двигателя.

К сожалению, на данный момент сотрудники университетов предоставили не так много информации о будущем проекте. Известно лишь, что его итоги будут использованы для полётов в дальний космос. Сроки разработки новинки будут сообщены позднее.