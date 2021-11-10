В России началась разработка новейшей ракетной системы С-550

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, в рамках своего недавнего выступления, заявил, что российские специалисты вовсю работают над созданием ЗРК С-550. При этом он также отметил, что президент страны Владимир Путин, на недавнем совещании, также «особый акцент сделал на важности опережающего развития отечественных систем ПВО — ПРО, поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550».

К сожалению, пока что нет дополнительных сведений н новейшем вооружении. Известно лишь, что уже в ближайшее время отечественные войска получат первый серийный образец С-500.

Напомним, что ЗРК С-500 «Прометей» относится к новому поколению зенитных ракетных систем «земля — воздух». И до появления информации о 550-й модели считался передовым.