В России началась разработка нового оружия скрытого ношения для оперативников

Так, генеральный директор АО “ЦНИИТОЧМАШ” Альберт Баков рассказал, что на сегодняшний день этап оформления документации пройден. Сейчас же оружие проходит сертификацию.

”Мы планируем выпустить три варианта этого оружия – служебный полноразмерный пистолет, компактный пистолет скрытого ношения для всех тех, кому необходимо постоянно иметь такое оружие по долгу службы, и специальную "спортивную" версию”, - поделился Баков, добавив, что в первую очередь разработка необходима оперативникам, которых не устраивает пистолет Макарова за счет своих технических особенностей, в частности речь о мощности и боезапасе данной модели.