В России началась разработка ракет для противодействия гиперзвуковому оружию

Известно, что на данный момент Министерство обороны запланировало разработать ракетный комплекс дальнего перехвата для таких летательных аппаратов, как МиГ-31 и МиГ-41. Согласно данным издания, на самолеты будет интегрирован тяжелый скоростной боеприпас воздушного базирования, способный преодолевать сотни км до того, как его боевая часть расформируется на несколько ракет, которые, к слову, и предназначены для противодействия целям. Отмечается, что разработанные ракеты оснастят активной головкой самонаведения с поддержкой радара для идентификации вражеских снарядов.

Если идентификация противников будет осуществляться благодаря наземным радарам, то истребителям, в свою очередь, нужно будет лишь скинуть сверхдальнобойную ракету в нужном районе, без необходимости вступать в воздушный бой.