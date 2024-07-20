В России началась разработка серверов под отечественный микроконтроллер «Амур»

Компания «Аквариус» начинает выпуск серверов, которые будут работать на российских микроконтроллерах «MIK32 Амур». Это решение стало возможным благодаря закупке пилотной партии микроконтроллеров и началу их тестирования. Если тесты подтвердят надёжность «Амура», в будущем сервера будут полностью переходить на использование этого компонента. Замена ключевого элемента потребует новой настройки и тестирования, что сделает процесс перехода довольно сложным.

«Амуры» уже начали использоваться в серверных платформах нового поколения и будут массово внедряться в будущих моделях серверов. Точные детали вложений и сроки не разглашаются, но ожидается, что микроконтроллеры «Амур» помогут улучшить технологическую независимость и локализовать производство в России. Микроконтроллеры активно поставляются 50 компаниям, включая разработчиков и производителей вычислительной техники, что свидетельствует о растущем интересе к отечественным компонентам.

Использование «Амура» в серверной технике не только поддерживает идеи локализации и технологической независимости, но и способствует развитию российской электроники. В то же время, внедрение отечественных микроконтроллеров может привести к повышению цен и возможным проблемам, если компоненты будут использоваться не по техническим причинам, а лишь ради маркетинга. В целом, проект может значительно продвинуть российскую микроэлектронику и укрепить производственную кооперацию в стране.