В России началась разработка серверов под отечественный микроконтроллер «Амур»Это первый подобный отечественный микроконтроллер
Компания «Аквариус» начинает выпуск серверов, которые будут работать на российских микроконтроллерах «MIK32 Амур». Это решение стало возможным благодаря закупке пилотной партии микроконтроллеров и началу их тестирования. Если тесты подтвердят надёжность «Амура», в будущем сервера будут полностью переходить на использование этого компонента. Замена ключевого элемента потребует новой настройки и тестирования, что сделает процесс перехода довольно сложным.
«Амуры» уже начали использоваться в серверных платформах нового поколения и будут массово внедряться в будущих моделях серверов. Точные детали вложений и сроки не разглашаются, но ожидается, что микроконтроллеры «Амур» помогут улучшить технологическую независимость и локализовать производство в России. Микроконтроллеры активно поставляются 50 компаниям, включая разработчиков и производителей вычислительной техники, что свидетельствует о растущем интересе к отечественным компонентам.
Использование «Амура» в серверной технике не только поддерживает идеи локализации и технологической независимости, но и способствует развитию российской электроники. В то же время, внедрение отечественных микроконтроллеров может привести к повышению цен и возможным проблемам, если компоненты будут использоваться не по техническим причинам, а лишь ради маркетинга. В целом, проект может значительно продвинуть российскую микроэлектронику и укрепить производственную кооперацию в стране.