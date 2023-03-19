В России началась разработка системы обеспечения безопасности в космосе «Млечный путь»В этом году должен быть представлен аванпроект системы
Советник генерального директора Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Максим Пеньков рассказал о начале работ над системой обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном пространстве «Млечный путь». К концу 2023 года должен быть представлен аванпроект системы.
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В рамках работ нужно будет решить множество вопросов, таких как передовой технический облик системы, её масштаб, разнородность технических средств и многое другое.
Также Пеньков отметил, что сейчас ЦНИИмаш ищет соисполнителей для реализации программы.
Такие факторы, как передовой технический облик системы, её масштаб, разнородность технических средств, от наземных до космических, а также необходимость привлечения компетентных организаций-разработчиков, входящих в контур различных федеральных органов исполнительной власти, обусловливают выбор в качестве наиболее предпочтительного варианта программно-целевого планирования федеральный проект.