В России началась разработка вооруженного огнеметом дрона

Расчеты разработчиков дрона-огнеметчика показали, что новинку сложно сбить, из-за чего летательный аппарат будет эффективен в боевых условиях, сообщает агентство РИА Новости. Инженеры компании даже провели специальные демонстрационные испытания беспилотника, вооружив устройство “штатными огнеметными средствами”. На сегодняшний день проходят опытно-конструкторские работы по созданию дрона. О каких-либо иных подробностях пока не сообщается.

Напомним, что весной 2019 года Студенческое конструкторское бюро авиационного моделирования МАИ испытало схожий аппарат — боевой беспилотник, оснащенный, в отличие от новинки, самозарядным дробовиком “Вепрь-12 Молот”.