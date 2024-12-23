В России началась установка первого контура исследовательского реактора МБИР

Росатом приступил к этапу монтажа на уникальном исследовательском реакторе МБИР, который строится в Димитровграде в Ульяновской области. Как сообщили в пресс-службе научного дивизиона госкорпорации, началась установка технологического оборудования первого контура теплоотвода и транспортно-технологических систем. Этот шаг является ключевым в строительстве крупнейшего в мире многоцелевого реактора на быстрых нейтронах четвёртого поколения.

На данный момент установлены два крупных теплообменника, каждый весит 38 тонн и достигает 9 метров в высоту при диаметре 2,5 метра. Монтаж выполнялся с высокой точностью — отклонение от горизонта не превышало 1 мм на 1 метр. Также в проектное положение были установлены барабаны для свежих и отработанных сборок, вес каждого из которых составляет 16 тонн. Эти элементы обеспечат необходимое теплообменное воздействие в инертной газовой среде для разогрева и охлаждения тепловыделяющих сборок (ТВС).

Все работы на строительной площадке идут по плану, подчеркнули в Росатоме. Монтаж оборудования на этом этапе позволит перейти к бетонированию участка перекрытия центрального зала, а также продолжить работы на уровне +11,9 метров. Реализуемый проект является важным шагом для российской атомной отрасли, обещая значительные достижения в области ядерных технологий.