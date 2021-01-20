Наука и технологии
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В России началась запись на вакцинирование от COVID-19 через Госуслуги
Но есть свои противопоказания
Как стало известно, начиная с 18 января 2021 года россияне получили возможность записаться на вакцинацию от COVID-19. Для этого необходимо зайти на сайт Госуслуг.
При этом для прививания есть свои противопоказания, сообщается на главной странице Госуслуг, посвящённой процедуре. В их число попали гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины (или вакцины, содержащей аналогичные компоненты), тяжёлые аллергические реакции в анамнезе, обострение хронических заболеваний, а также беременность и период грудного вскармливания.
Для того, чтобы записаться на вакцинацию, необходимо иметь паспорт, СНИЛС и ОМС — эти документы надо будет взять и с собой на приём. После успешной «регистрации» на процедуру, в личном кабинете пользователя на Госуслугах появится уведомление о том, что запись прошла успешно.