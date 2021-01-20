В России началась запись на вакцинирование от COVID-19 через Госуслуги

Для того, чтобы записаться на вакцинацию, необходимо иметь паспорт, СНИЛС и ОМС — эти документы надо будет взять и с собой на приём. После успешной «регистрации» на процедуру, в личном кабинете пользователя на Госуслугах появится уведомление о том, что запись прошла успешно.