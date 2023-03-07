В России начали активно нанимать специалистов по работе с нейросетями

Спрос отличается и от специфики сервисов. Так, специалисты по работе с ChatGPT за февраль стали востребованнее в 13 раз, имеющие опыт работы с сервисом Colorize, преобразующим чёрно-белые фотографии в цветные, в 1,5 раза, примерно так же выросла востребованность специалистов по работе с DALL-E 2, Midjourney и Stable Diffusion, генерирующими изображения по текстовым описаниям.

Чаще всего таких сотрудников ищут в сфере IT — 45%, финансовом секторе — 14%, в сфере электроники — 6%, в сфере услуг для бизнеса и металлургии — 5%. Реже всего ищут в госсекторе, строительстве, логистике, здравоохранении и тяжёлом машиностроении — по 1% вакансий.