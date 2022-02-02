В России начали активно торговать поддельными сертификатами о вакцинации детей от коронавируса

Отмечается, что число предложений о продаже ковидных сертификатов и QR-кодов значительно выросло за три месяца — с ноября 2021 по январь 2022 года. Их количество превысило 110 тысяч, при этом ещё в октябре 2021 года таких предложений было немногим более 3 тысяч. А за последние две недели их было зафиксировано 12800.

«Специалисты Digital Risk Protection Group-IB зафиксировали в интернете за последние две недели более 12800 предложений о продаже сертификатов о вакцинации и QR-кодов, в том числе официальных сертификатов о вакцинации детей "Спутник М"», — сообщили в компании.