В России начали автоматически выявлять драки и ДТП с помощью уличных видеокамер

Разработчик системы — российская компания Ntechlab, которая специализируется на технологии самообучающейся нейронной сети для создания алгоритмов по распознаванию лиц. Компания предложила создать в российских городах систему, которая будет оценивать происходящее на улице и, в случае происшествия, передавать информацию соответствующим службам. Система способна определить происходящее: если человеку стало плоха на улице, зафиксировать этот момент и вызвать «скорую»; в случае драки или ДТП — полицию. Кроме того, система может оценивать взаимодействие человека и автомобиля — посадку в автомобиль, выход из него и другие характерные действия.

По словам генерального директора Ntechlab Андрея Теленкова, система способна распознать действия людей с точностью от 80% до 95%, что позволяет вызывать экстренные службы.

«Мы разработали систему, которая позволяет распознать до 10 различных действий человека, а также взаимодействий распознаваемых объектов — человека и автомобиля, то есть ДТП с пешеходами и машинами. Эта технология сможет автоматически с городских камер определять факт падения человека и оповещать экстренные службы», — рассказал Теленков.

Также он отметил, что такие системы камер появятся в ряде российских городов до конца следующего года и подчеркнул, что некоторым заказчикам системы уже переданы на тестирование.