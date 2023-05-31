В России начали банить популярный сервис, помогающий обходить блокировку VPN

Проблемы с блокировкой OpenVPN-подключений были замечены в различных российских регионах и у разных интернет-провайдеров.

Некоторые из них, такие как Билайн, Таттелеком, Dom.ru, МТС, Мегафон и Ростелеком, были упомянуты в списке операторов, где фиксируются блокировки.

Сообщается, что то, есть ли блокировка, может зависеть от присутствия средств защиты ТСПУ (DPI) в сетях провайдеров интернета. Блокирование осуществляется путём разрыва OpenVPN-сессии после нескольких пакетов, что приводит к прекращению обмена трафиком.

Некоторые пользователи отмечают, что блокировка происходит только при подключении к серверам за пределами Российской Федерации. Но есть и те, кто столкнулся с фильтрацией серверов внутри России.

Напомним, что OpenVPN — это свободная реализация технологии виртуальной частной сети с открытым исходным кодом для создания зашифрованных каналов между устройствами.