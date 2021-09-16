В России начали блокировать платежи россиян при попытке купить криптовалюту

ЦБ России начал блокировать платежи граждан в пользу криптовалютных бирж. По словам представителей банка, это необходимая мера, чтобы оградить людей о необдуманных решений. Банк будет не просто блокировать, но и уведомлять пользователя, что платежи на такие биржи не регулируются законом и потому небезопасны.

По словам Сергея Швецова, первого заместителя председателя Центробанка России, весь криптовалютный рынок может оказаться большой финансовой пирамидой, и сколько людей от этого в итоге пострадает. Специалист подчеркнул, что, поскольку криптовалютный рынок в России нелегален, то при проведении платежа на биржах деньги перечисляются не с расчётных счетов или на них, а как правило, между картами, зарегистрированными на подставных лиц.