В России начали блокировать платежи россиян при попытке купить криптовалюту

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В России начали блокировать платежи россиян при попытке купить криптовалютуЧтобы обезопасить от мошенников
Как стало известно, ЦБ России начал блокировать платежи на криптовалютные биржи. ЦБ утверждает, что покупки «крипты» могут привести на мошеннические сайты.
ЦБ России начал блокировать платежи граждан в пользу криптовалютных бирж. По словам представителей банка, это необходимая мера, чтобы оградить людей о необдуманных решений. Банк будет не просто блокировать, но и уведомлять пользователя, что платежи на такие биржи не регулируются законом и потому небезопасны.
По словам Сергея Швецова, первого заместителя председателя Центробанка России, весь криптовалютный рынок может оказаться большой финансовой пирамидой, и сколько людей от этого в итоге пострадает. Специалист подчеркнул, что, поскольку криптовалютный рынок в России нелегален, то при проведении платежа на биржах деньги перечисляются не с расчётных счетов или на них, а как правило, между картами, зарегистрированными на подставных лиц.