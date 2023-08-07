В России начали блокировать популярные VPN-сервисы OpenVPN и WireGuard

Первоначально блокировки касались в основном мобильных операторов связи. Сегодня эта проблема стала ещё актуальнее: помимо OpenVPN, блокировка затронула и WireGuard, другой известный VPN-протокол.

OpenVPN часто используется крупными российскими компаниями в корпоративном секторе для верификации своих сотрудников, а не просто для обхода интернет-ограничений. WireGuard также активно применяется в корпоративной сфере.

Сбои в работе VPN зафиксированы у таких мобильных операторов, как МТС, Билайн, Мегафон, Tele2, Yota и Тинькофф Мобайл. В то же время стационарные провайдеры, например, Ростелеком, не столкнулись с такой проблемой.

На данный момент неясно, будет ли блокировка длительной или временной.