Наука и технологии
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В России начали блокировать сайты и сообщества ЛГБТ
Прокуратура нашла в них пропаганду
Петербургский суд настоял на блокировке групп “Российская ЛГБТ-сеть” и “Российское ЛГБТ сообщество” в социальной сети “ВКонтакте”. Прокуратура обнаружила в группах информацию, которая противоречит семейным ценностям, пропагандирует однополые отношения, а также формирует неуважительное отношение к членам семьи.
”Размещение рисунков, фотографий и видеоизображений представляющих сцены однополой любви между девушками и юношами, расценивается как публичная пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.”, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Отмечается, что ранее по ссылкам, которые были указаны в материале дела располагались группы, в составе которых находились 186 и 72 тысячи подписчиков. После того, как были обнародованы решения суда, одна из ссылок ведет на “запасное” сообщество, а вторая выдает ошибку.
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