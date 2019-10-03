В России начали блокировать сайты и сообщества ЛГБТ

”Размещение рисунков, фотографий и видеоизображений представляющих сцены однополой любви между девушками и юношами, расценивается как публичная пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений.”, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Отмечается, что ранее по ссылкам, которые были указаны в материале дела располагались группы, в составе которых находились 186 и 72 тысячи подписчиков. После того, как были обнародованы решения суда, одна из ссылок ведет на “запасное” сообщество, а вторая выдает ошибку.