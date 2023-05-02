В России начали блокировать счета блогеров за неуплату налогов

В России начали блокировать счета блогеров за неуплату налоговИ это, по словам знающих людей, только начало
Федеральная налоговая служба (ФНС) начала блокировать счета блогеров за неуплату налогов, сообщает глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Она не стала называть конкретных имён, но подчеркнула, что налоговая служба решила серьёзно взяться за проверку блогерского сообщества.
Несмотря на то, что в последние годы деятельность блогеров не особо пристально рассмотривалась налоговыми органами, в будущем, по словам Мизулиной, станет известно о множестве случаев, связанных с неуплатой ими налогов.
Напомним, что ранее стало известно о создании ФНС специального отдела для проверки деятельности отечественных инфлюенсеров, зарабатывающих свыше 50 млн рублей в год.
Сотрудники этого отдела будут следить за тем, сколько денег блогеры переводят на связанные с ними счета, после чего займутся проверкой правильности уплаты налогов.