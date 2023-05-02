В России начали блокировать счета блогеров за неуплату налогов

Она не стала называть конкретных имён, но подчеркнула, что налоговая служба решила серьёзно взяться за проверку блогерского сообщества.

Несмотря на то, что в последние годы деятельность блогеров не особо пристально рассмотривалась налоговыми органами, в будущем, по словам Мизулиной, станет известно о множестве случаев, связанных с неуплатой ими налогов.

Напомним, что ранее стало известно о создании ФНС специального отдела для проверки деятельности отечественных инфлюенсеров, зарабатывающих свыше 50 млн рублей в год.

Сотрудники этого отдела будут следить за тем, сколько денег блогеры переводят на связанные с ними счета, после чего займутся проверкой правильности уплаты налогов.