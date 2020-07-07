В России начали чипировать скот

Ключевой задачей данной инициативы стало создание противоэпизоотической и продовольственной безопасности агропромышленного комплекса. Отмечается, что на данный момент на государственном учете стоит трехмиллионное поголовье скота. Так, в рамках чипирования, каждое животное получает индивидуальный номер, который специалисты заносят в базу единого государственного реестра. Таким образом, с помощью мобильного приложения ветеринара можно распознавать животное в полевых условиях даже в моменты отсутствия сети. Более того, это позволяет регистрировать отправку проб в лабораторию.

”Специальный карманный компьютер со встроенными сканерами мгновенно идентифицирует животное, а вся процедура регистрации занимает не более 30 секунд. Система автоматически формирует электронные сопроводительные документы, ветеринарные паспорта, акты о проведенных профилактических противоэпизоотических мероприятиях”, – сообщается специалистами.