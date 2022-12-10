Наука и технологии
20:55, 10 декабря 2022
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В России начали давать взятки криптовалютами

Об этом сообщил генпрокурор России

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что в стране выявлены первые случаи дачи взятки в виде криптовалюты.

В России начали давать взятки криптовалютами

Фото: Currency.com

Краснов отметил, что взятки криптовалютой, как правило, говорят о связи держателя цифровых активов с организованной преступностью. Он также рассказал, что подобное явление представляет повышенную общественную опасность.

Генпрокурор рассказал о случае сотрудничества уже бывшего начальник отдела управления по контролю за оборотом наркотиков в Хакассии, который сотрудничал с наркоторговцами и получал от них деньги в виде криптовалюты.

Есть примеры передачи в качестве взятки криптовалюты, хотя они пока не столь распространены.

Игорь Краснов
Генеральный прокурор России
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