В России начали давать взятки криптовалютами

20:55, 10 декабря 2022
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В России начали давать взятки криптовалютамиОб этом сообщил генпрокурор России
Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что в стране выявлены первые случаи дачи взятки в виде криптовалюты.
Фото: Currency.com
Краснов отметил, что взятки криптовалютой, как правило, говорят о связи держателя цифровых активов с организованной преступностью. Он также рассказал, что подобное явление представляет повышенную общественную опасность.
Генпрокурор рассказал о случае сотрудничества уже бывшего начальник отдела управления по контролю за оборотом наркотиков в Хакассии, который сотрудничал с наркоторговцами и получал от них деньги в виде криптовалюты.
Есть примеры передачи в качестве взятки криптовалюты, хотя они пока не столь распространены.
Игорь Краснов
Генеральный прокурор России