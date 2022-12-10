В России начали давать взятки криптовалютами

Краснов отметил, что взятки криптовалютой, как правило, говорят о связи держателя цифровых активов с организованной преступностью. Он также рассказал, что подобное явление представляет повышенную общественную опасность.

Генпрокурор рассказал о случае сотрудничества уже бывшего начальник отдела управления по контролю за оборотом наркотиков в Хакассии, который сотрудничал с наркоторговцами и получал от них деньги в виде криптовалюты.