В России начали исчезать опасные виды коронавируса и вытесняться «лёгким» омикроном

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В России начали исчезать опасные виды коронавируса и вытесняться «лёгким» омикрономА «уханьского» штамма нет воообще
Руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина предположила, что штамм коронавируса «Дельта» в скором времени времени может быть полностью замещён «Омикроном».
Такое мнение Черкашина высказала потому, что подавляющее большинство случаев приходится на омикрон-штамм, а изначальный, «уханьский» вариант уже не встречается и не фигурирует ни в каких базах данных.
«В настоящее время более 99% случаев коронавируса приходится на омикрон". Теоретически дельта-штамм может исчезнуть, именно этот процесс мы и наблюдаем сегодня», — рассказала Черкашина.