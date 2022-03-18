В России начали исчезать опасные виды коронавируса и вытесняться «лёгким» омикроном

Такое мнение Черкашина высказала потому, что подавляющее большинство случаев приходится на омикрон-штамм, а изначальный, «уханьский» вариант уже не встречается и не фигурирует ни в каких базах данных.

«В настоящее время более 99% случаев коронавируса приходится на омикрон". Теоретически дельта-штамм может исчезнуть, именно этот процесс мы и наблюдаем сегодня», — рассказала Черкашина.