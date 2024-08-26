В России начали использовать экзоскелеты на строительных площадках

Российская компания «Галс-Девелопмент», часть группы ВТБ, внедрила на стройплощадке бизнес-центра Dubinin’Sky новые технологии, включая экзоскелеты и платформы смешанной реальности. Как сообщается, это первый объект, где применяются такие высокотехнологичные инструменты в рамках проекта «Галс-Девелопмент». В партнёрстве с ООО «Основа» компания использует робототехнику и цифровые решения для улучшения процесса строительства.

Экзоскелеты, которые теперь можно увидеть на строительной площадке, помогают рабочим справляться с тяжёлыми физическими нагрузками, такими как перенос кирпичей и бетонных блоков. Эти устройства облегчают перемещение и снижают нагрузку на спину и руки, тем самым уменьшая риск травм и профессиональных заболеваний. Также экзоскелеты способствуют повышению общей безопасности на строительных объектах.

Платформы смешанной реальности интегрируют цифровые модели зданий в реальную строительную среду, что позволяет точно проверять соответствие выполненных работ проекту. Это повышает точность приёмки и помогает оперативно обнаруживать и устранять несоответствия. На стройке также применяются роботизированные системы, включая демонтажный робот, который управляется дистанционно, что позволяет безопаснее и эффективнее разбирать конструкции.