В России начали использовать ИИ для «тест-драйва» квартир

В России всё больше используют искусственный интеллект и виртуальную реальность для тестирования квартир в новостройках и изучения предпочтений покупателей при проектировании домов. Генеральный директор федерального комбината стеновых материалов «Винзер» Денис Жалнин считает, что эти технологии помогают создать идеальный дом для конкретной аудитории и проверить его в условиях виртуальной реальности.

Эксперты отмечают, что искусственный интеллект становится доступнее, а стоимость рабочей силы растёт, поэтому использование этих технологий будет только расширяться. В России уже есть проекты, где можно не только посмотреть квартиру в 3D, но и «пожить» в ней, выбрав виртуального персонажа и оценив все аспекты будущего проживания.

Специалисты прогнозируют, что в ближайшее время в строительстве России произойдёт настоящий прорыв в применении искусственного интеллекта и виртуальной реальности: от анализа пожеланий покупателей и проектирования до продаж готовых объектов.