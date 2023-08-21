В России начали использовать WhatsApp для информации о заказах в магазинах

С января по май 2023 года российские компании отправили в WhatsApp более 12 миллионов рекламных и информационных сообщений, что в два раза больше, чем в прошлом году. Эта информация поступила от TextBack, компании, занимающейся автоматизацией рассылки сообщений.

Бизнес использует WhatsApp для отправки клиентам информации о скидках, акциях, статусе заказов и приглашений на мероприятия. Также компании отвечают на вопросы клиентов и предлагают записаться на различные услуги, такие как посещение салона красоты или шиномонтажа.

Из всех отправленных сообщений в WhatsApp в первой половине 2023 года наибольшую долю (27,7%) заняли компании в сфере онлайн-образования, а на втором месте с 20,2% - предприятия электронной торговли. Отрасль услуг составила 14% от общего объема сообщений, а остальные 38,1% приходятся на различные сферы, включая IT.

С увеличением количества сообщений в WhatsApp российские компании также увеличили свои инвестиции в маркетинг в этом мессенджере. Если в первой половине 2022 года расходы компаний на рассылку в WhatsApp составляли 21,9 миллиона рублей, то в 2023 году этот показатель увеличился в 2,5 раза, достигнув 55 миллионов рублей. Этот рост связывается с ограничениями на использование других онлайн-платформ, особенно принадлежащих корпорации Meta*, которая была запрещена в России.