В России начали испытывать новую вакцину от коронавируса

По словам учёного, труднее всего найти добровольцев для участия в исследованиях, у таких людей должны быть отрицательные показатели на коронавирус. У тех же, кому вакцину ввели, нет никаких негативных реакций.

Также Гинцбург уточнил, что новая вакцина предполагает двукратное введение с разницей в три недели.

«Начались исследования. Уже несколько человек привили. Никаких абсолютно негативных реакций на введение вакцины не было. На основании этого можно сказать, что всё хорошо», — подчеркнул эксперт.

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