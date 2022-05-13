В России начали испытывать новую вакцину от коронавируса

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В России начали испытывать новую вакцину от коронавирусаОб этом рассказал Александр Гинцбург
Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил о начале исследований новой российской вакцины от коронавируса.
По словам учёного, труднее всего найти добровольцев для участия в исследованиях, у таких людей должны быть отрицательные показатели на коронавирус. У тех же, кому вакцину ввели, нет никаких негативных реакций.
Также Гинцбург уточнил, что новая вакцина предполагает двукратное введение с разницей в три недели.
«Начались исследования. Уже несколько человек привили. Никаких абсолютно негативных реакций на введение вакцины не было. На основании этого можно сказать, что всё хорошо», — подчеркнул эксперт.
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