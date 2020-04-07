В России начали изолировать пассажиров внутренних авиарейсов

Так, в целом ряде различных регионов страны началась принудительная изоляция пассажиров, прилетающих внутренними рейсами. Например, с подобным столкнулись пассажиры прибывшие из Владивостока в Южно-Сахалинск рейсом S7-6221. Абсолютно всех прилетевших, у кого отсутствует местная регистрация, прямиком из аэропорта отправили в местный санаторий и заперли в номерах. Что интересно, покидать свои номера пассажирам запретили, а территорию оцепила полиция.

”Нас встретили грубо. Словно… Владимирский централ, ветер северный, этапом из Твери… В полной антисанитарии всунули в нос и глотку какую-то железяку и, словно узнику Освенцима, присвоили номер 108: я даже запомнил. Не удивлюсь, если в этом бардаке ещё и перепутают чего-нибудь, ибо хаос и неразбериха”, — написал в своем посте в Facebook известный в соцсетях рыбопромышленник Алексей Горячев, который также попал под принудительную изоляцию.