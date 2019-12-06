В России начали лечить болезни суставов жиром пациентов

По словам местных врачей, они используют инъекцию с уникальным материалом, который состоит из плазмы и жира самого пациента. Данную смесь вводят в поврежденные участки, после чего больные достаточно быстро идут на поправку и выписываются из больницы в пределах одной недели. Первой больной, которая прошла подобный курс лечения, стала 57-летняя жительница Махачкалы.

”Уже через неделю пациентка сможет выписаться домой. Пока мы за ней наблюдаем”, — заявил заведующий отделением травматологии и ортопедии Артур Курбанов.