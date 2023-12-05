В России начали массово производить серверное оборудование

Компания «Центр открытых разработок», изготовитель серверов под маркой OpenYard, начала массовое производство своего ИТ-оборудования на заводе в Рязани. Об этом сообщили в пресс-службе компании, подчеркнув, что новый завод обеспечивает полный цикл производства, выпуская более 60 тыс. единиц серверов ежегодно. Сейчас площадка работает на полную мощность, что подчёркивает активный интерес к продукции.

В ноябре 2023 года OpenYard стал независимым производителем. Их линейка продуктов включает стандартные серверы для центров обработки данных и высокопроизводительные серверы с открытой архитектурой. Эти продукты внесены в реестр промышленной продукции Минпромторга, что подчёркивает их качество и соответствие стандартам.

На данный момент OpenYard принадлежит группе частных инвесторов. В октябре 2023 года «Яндекс» и «Ланит» вышли из совместного предприятия по производству серверов OpenYard, продав свои доли частным инвесторам.