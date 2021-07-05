В России начали массово закрывать салоны сотовой связи

Специалисты отмечают, что в среднем это соответствует темпам снижения количества таких салонов у МТС — их, по итогам первого квартала текущего года, стало 5334 (-3,2%), пишут Ведомости.

Схожая ситуация у Tele2 (-6% в сравнении с февралём прошлого года), а в Связном за последние два года и вовсе прошла «большая чистка» — число салонов сократилось с 4 тыс до 2,6 тыс. При этом Вымпелком (Билайн) и МегаФон не стали публиковать данные в открытом доступе.

Стоит отметить, что салоны связи — крайне крупная статья расходов для операторов. И из-за того, что очень редко удаётся окупать их существование, сокращение в будущем лишь продолжится.