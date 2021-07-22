В России начали модернизацию новейших истребителей Су-57

По словам представителей госкомпании, после окончания работ, комплекс будет куда более лёгким и компактным, сообщает Военное Обозрение. Вместе с тем после модернизации каналы связи комплекса С-111 смогут принимать и передавать информацию на большее расстояние и с большей скоростью, чем прежде. Повысится надёжность этого процесса.

Отметим, что в рамках выставки МАКС 2021 от «Росэлектроники» ждут демонстрации и прочих средств связи, которые создаются для дальнейшего оснащения различных типов самолётов и вертолётов.