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В России начали объединять городские камеры в единую систему слежки

Она будет вестись в режиме реального времени
Газета “Коммерсант” сообщила, что Московский Центр организации дорожного движения начал развертывать единую систему слежения проезда всего транспорта на территории 16 регионов Центральной России.

Известно, что слежка будет вестись в режиме реального времени,а для ее осуществления будет задействовано порядка пяти тысяч камер. Планируется, что уже через полгода система будет полностью внедрена в регионы, на это, по данным источника, было выделено 202,3 млн рублей. Отмечается, что внедрение единой системы контроля проезда транспорта в Москве и Московской области уже показало хорошие результаты. Таким образом за последние четыре года было достигнуто снижение количества угонов в 3,5 раза.

”Система позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать международных и междугородних перевозчиков, получать полную аналитику передвижения автомобилей по ЦФО, контролировать грузовой транспорт”, — поделились в пресс-службе ЦОДД.