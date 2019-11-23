В России начали объединять городские камеры в единую систему слежки

Известно, что слежка будет вестись в режиме реального времени,а для ее осуществления будет задействовано порядка пяти тысяч камер. Планируется, что уже через полгода система будет полностью внедрена в регионы, на это, по данным источника, было выделено 202,3 млн рублей. Отмечается, что внедрение единой системы контроля проезда транспорта в Москве и Московской области уже показало хорошие результаты. Таким образом за последние четыре года было достигнуто снижение количества угонов в 3,5 раза.

”Система позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать международных и междугородних перевозчиков, получать полную аналитику передвижения автомобилей по ЦФО, контролировать грузовой транспорт”, — поделились в пресс-службе ЦОДД.