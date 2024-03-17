В России начали обучать VR-специалистов в медицине

Московский медуниверситет имени Сеченова начал подготовку специалистов в области виртуальной и дополненной реальности для медицинского образования. Студенты учатся создавать проекты, используя VR и AR, чтобы обучать искусственный интеллект диагностике различных состояний, а также тренировать специалистов скорой помощи и разрабатывать виртуальные сценарии экстренных ситуаций для обучения медицинскому персоналу.

Программа также включает изучение принципов мобильных приложений и создание 3D-моделей. Обучение длится 9 месяцев и проводится бесплатно в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Курс доступен для студентов, магистрантов и ординаторов, и в 2024 году курс освоит 345 студентов.

Такие программы разрабатывают и другие медицинские университеты, такие как Самарский государственный медицинский университет. В России, хотя и не в полной мере, VR и AR технологии уже используются в медицинских учреждениях, особенно в нейрореабилитации и медицинском образовании. В будущем, такие навыки могут стать необходимыми для врачей, и уже сейчас ведутся работы по разработке новых тренажёров для их обучения и сертификации.