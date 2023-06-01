В России начали официально продавать наушники Nothing Ear (2)

Прозрачные наушники от бренда Nothing, модель Ear (2), теперь доступны для покупки в российских магазинах. Эти наушники оснащены 11,6-миллиметровым динамическим драйвером, системой активного шумоподавления и поддержкой аудиокодека LHDC 5.0, обеспечивающего высокое качество звука. Они могут работать до 6,3 часов без подзарядки и до 36 часов с использованием футляра, который поддерживает беспроводную зарядку по стандарту Qi.

Дизайн наушников выполнен в характерном стиле бренда Nothing — их футляр сделан из прозрачного материала, позволяющего увидеть все внутренности устройства. Цена наушников в российских интернет-магазинах электроники составляет 14,9 тыс. рублей.

Модель Ear (2) является преемником предыдущей модели Ear (1), которая была представлена в июле 2021 года. Теперь фанаты бренда и любители качественного звука имеют возможность приобрести обновленную версию этих наушников и насладиться их передовыми возможностями.