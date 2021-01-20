В России начали продавать экстремально быстрый игровой монитор Acer

Монитор NITRO XV272UKV имеет 27 дюймов и разрешение 2560x1440 пикселей. Сообщается, что частота обновления составляет 144 Гц, однако в разогнанном режиме она достигает экстремально быстрых 170 Гц, в то время как время отклика - 1 мс. В Acer отметили, что охват цветового пространства DCI-P3 соответствует 95%, а максимальная яркость - 400 кд/м2. В то же время, угол обзора по вертикали и горизонтали составляет 178 градусов.

В мониторе также предусмотрели защиту глаз пользователей с помощью поддержки комплекса технологий VisionCare 3.0. Купить Acer NITRO XV272UKV на российском рынке можно за 31 990 рублей.