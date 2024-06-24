В России начали продавать кондиционеры по подписке

Опубликовано 24 июня 2024, 19:51
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В России начали продавать кондиционеры по подпискеБез оплаты за неактивный период
Компания Daichi анонсировала выход на рынок сплит-системы Alpha 3 Sub, доступной для приобретения по подписной модели. Пользователи теперь могут оплачивать использование кондиционера только за фактические дни его работы, без необходимости оплаты за неактивный период. Стоимость подписки начинается от 3 990 рублей в год.
Alpha 3 Sub может управляться удаленно через Daichi Comfort. Это приложение интегрируется с платформами умного дома от Яндекса, Сбера и VK, поддерживая управление даже без интернета через Bluetooth.
Сплит-система запоминает предпочтения пользователей и автоматически настраивает режимы работы, есть даже режим «Комфортный сон». Важным преимуществом является облачный сервис «Климат Онлайн», обеспечивающий мониторинг состояния устройства круглосуточно.
Кондиционер Daichi Alpha 3 Sub оснащен многоуровневой системой фильтрации, включая биофильтр и электростатический фильтр. Также он использует энергоэффективный хладагент R-32.