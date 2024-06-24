В России начали продавать кондиционеры по подписке

Alpha 3 Sub может управляться удаленно через Daichi Comfort. Это приложение интегрируется с платформами умного дома от Яндекса, Сбера и VK, поддерживая управление даже без интернета через Bluetooth.

Сплит-система запоминает предпочтения пользователей и автоматически настраивает режимы работы, есть даже режим «Комфортный сон». Важным преимуществом является облачный сервис «Климат Онлайн», обеспечивающий мониторинг состояния устройства круглосуточно.

Кондиционер Daichi Alpha 3 Sub оснащен многоуровневой системой фильтрации, включая биофильтр и электростатический фильтр. Также он использует энергоэффективный хладагент R-32.