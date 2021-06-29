В России начали продавать поддельные ковидные QR-коды для посещения кафе и ресторанов

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В России начали продавать поддельные ковидные QR-коды для посещения кафе и ресторановЦена, правда, кусается
С 28 июня в Москве начали действовать новые антиковидные ограничения. Например, чтобы попасть в кафе и рестораны, необходимо либо вакцинироваться, либо переболеть в течение последних шести месяцев. Также есть вариант сделать ПЦР-тест. Но его срок «жизни» составляет всего три дня.
Для отслеживания всех этих данных, были введены QR-коды. Именно их поддельные варианты и выставили на продажу в даркнете, сообщает РИА Новости.
На момент написания материала, специалисты BI.ZONE обнаружили более десяти объявлений о продаже QR-кодов. При этом, как ни странно, опубликованы эти посты были ещё в мае 2021 года — заметно раньше введения новых ограничений.
Средняя цена фальшивого документа — примерно 11 тыс рублей.