В России начали продавать поддельные ковидные QR-коды для посещения кафе и ресторанов

Для отслеживания всех этих данных, были введены QR-коды. Именно их поддельные варианты и выставили на продажу в даркнете, сообщает РИА Новости.

На момент написания материала, специалисты BI.ZONE обнаружили более десяти объявлений о продаже QR-кодов. При этом, как ни странно, опубликованы эти посты были ещё в мае 2021 года — заметно раньше введения новых ограничений.

Средняя цена фальшивого документа — примерно 11 тыс рублей.