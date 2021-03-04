В России начали продавать "умные" стиральные машины Samsung

Посредством искусственного интеллекта машины способны регулировать параметры и управлять процессом стирки. Помимо прочего техника может изучить и запомнить циклы, которые пользователь использует чаще всего и предложить соответствующие программы. Датчики, которыми оснащены машины, способны выявить загрузку и уровень загрязнения, отрегулировав подачу чистящего средства для более эффективной стирки.

Самая недорогая стиральная машина линейки - WW90T554CAW/LP - продается за 44 990 рублей. Флагманская модель WW90T986CSH/LP доступна за 99 990 рублей. В то же время, старшую модель DV90T8240SH/LP можно купить за 72 990 рублей.