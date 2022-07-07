В России начали продавать зарядки на iPhone за 4,5 тысячи рублей

Так, например, с февраля 2022 года более чем в два раза выросла стоимость зарядных устройств для iPhone. Если ещё зимой их можно было приобрести в среднем за 1990 рублей, то сейчас за них просят до 4,5 тыс рублей.

Разумеется, на фоне драматичного роста цены, спрос на подобные аксессуары сильно просел. По данным Mobile Research Group, за первое полугодие текущего года рынок адаптеров для смартфонов просел на 40% в штуках и на 30% в деньгах.

Отметим, что рост цен наблюдается не только в сегменте адаптеров питания для iPhone. Так, если в январе–феврале салфетка для протирки экрана стоила 1990 рублей, то сегодня её продают уже за 2,5 - 3,5 тыс рублей.