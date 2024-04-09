В России начали продвигать отечественную технику с ИИ

В конце марта 2024 года в России началась большая рекламная кампания умной бытовой техники Red. Компания представила свои новые пылесосы, мультиварки и грили, подчёркивая улучшения благодаря искусственному интеллекту. Визуальный стиль рекламы создан с использованием нейросетей.

Компания Red, известная своими мультиварками, была создана частью коллектива Redmond, популярного производителя бытовой техники. Уже в 2022 году Redmond вышла на оборот более 24 млрд рублей, а в 2023 году ряд сотрудников создал новую компанию Red. Новые устройства Red были успешно внедрены на рынок, и компания ожидает увеличения оборота в два раза.

Red утверждает, что их устройства, такие как пылесос Red V3080 и мультиварка ColorCook RMC-88, стали намного эффективнее за счёт использования искусственного интеллекта. Это проявляется в повышенной мощности всасывания и улучшенном управлении устройствами.