В России начали производить электропоезда «Иволга 4.0»

«Трансмашхолдинг» начал массовое производство нового электропоезда «Иволга 4.0». Как сообщил глава компании Кирилл Липа, этот этап запущен. Этот электропоезд был разработан совместно с правительством Москвы.

Электропоезд «Иволга 4.0» был представлен на выставке «PRO//Движение.Экспо». В новой модели увеличено количество дверей до трёх в каждом вагоне (за исключением головных вагонов). По информации ТАСС, 97% деталей для этой модели производятся в России. Скорость «Иволги 4.0» может достигать 160 км/ч, и он способен перевозить до 646 пассажиров.

В мае мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что новые поезда «Иволга» будут курсировать по диаметрам МЦД-3 и МЦД-4. По его словам, планируется приобрести 95 поездов «Иволга» до 2025 года. Модель четвёртого поколения начнёт курсировать по МЦД-4 в конце 2023 года или начале 2024 года. Полное обновление подвижного состава планируется в течение ближайших полутора лет, пояснил Собянин.