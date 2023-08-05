В России начали производить микроводоросли

Исследователи из Института биологии южных морей имени А. О. Ковалевского (ФИЦ ИнБЮМ) РАН запустили первое в России экспериментальное производство микроводорослей.

Альгобиотехнологический модуль для полупромышленного выращивания водорослей представляет собой сельскохозяйственную теплицу, в которой установлены разработанные учеными фотобиореакторы для водных растений. Установленные внутри датчики следят за количеством водорослей, температурой, освещенностью поверхности фотобиореакторов и кислотностью среды. За процессом можно наблюдать в режиме онлайн и при необходимости менять режим выращивания.

Водоросли в модуле растут гораздо быстрее и не накапливают вредных веществ, подчеркнул один из исследователей, руководитель отдела биотехнологии и фиторесурсов ФИЦ ИнБЮМ Андрей Боровков. Производство позволяет получить четыре килограмма водорослей в месяц по сухому весу.

Модуль призван заполнить промежуток между научными исследованиями и промышленным производством, отметил ученый. Разработки нельзя сразу применить на производстве, а в лаборатории из-за контроля условий не всегда удается достичь нужных урожаев.

Если же использовать такую технологию в промышленных объемах, то теплица площадью в тысячу квадратных метров произведет тонну продукции за год, прогнозирует специалист. Это, по его подсчетам, 1,3 тонны таблеток или 100 тонн сыра с микроводорослями.

По словам Боровкова, спектр использования урожая выращенных водорослей разнообразен — от создания биодобавок до полноценной пищевой продукции. В модуле по новой технологии уже выращивают четыре вида водорослей, среди их полезных свойств — снижение уровня сахара в крови, нормализация работы иммунной системы, выведение токсинов и тяжелых металлов из организма, а также ускорение заживления ран и ожогов.