В России начали производить охлаждающие системы для тепловизоров

В Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» появилась первая отечественная система охлаждения для тепловизионных устройств. Эта система использует гелий и принцип работы цикла Стирлинга для создания охлаждающего эффекта. Её вес варьируется от 280 до 700 грамм.

Система способна охлаждать до температуры в минус 200 градусов Цельсия, что делает её весьма эффективной. По словам Сергея Ясева из НИЯУ МИФИ, экспериментальное охлаждение даже достигло уровня минус 230 градусов Цельсия.

Ранее Россия приобретала китайские микрокриогенные системы, которые являлись копиями зарубежных аналогов. Теперь же в России появилась своя разработка, включая модель весом 280 грамм, которая ранее отсутствовала на рынке.

Создание такой системы охлаждения — это сложная задача, требующая высокой точности производства. НИЯУ МИФИ может производить ключевые компоненты этой системы внутри университета, так как обеспечивает необходимую точность в производстве деталей. Эта разработка также представлена на выставке «Армия-2023».