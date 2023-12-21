В России начали производить радиоактивный элемент для лечения рака

Росатом запустил новый участок для производства медицинского радиоизотопа актиния-225 в Димитровграде, Ульяновская область. Этот радиоизотоп широко используется в создании эффективных средств для борьбы с раком. На начальном этапе Россия сможет обеспечить около 10% всемирного производства актиния-225, укрепив свою позицию на глобальном рынке ядерной медицины.

Актиний-225 обладает высокой эффективностью в разрушении ДНК раковых клеток, минимизируя воздействие на здоровые ткани. Этот прогрессивный подход к лечению рака призван изменить медицинскую практику. Государственный научный центр — Научно-исследовательский институт атомных реакторов (ГНЦ НИИАР) в Димитровграде стал одним из четырёх мировых производителей актиния-225, укрепив позицию России в глобальной ядерной медицине.

Применение радиофармацевтических препаратов для диагностики позволяет выявлять заболевания на ранней стадии и своевременно начинать лечение. Как один из крупнейших мировых поставщиков ядерных изотопов для диагностики и лечения онкологических заболеваний, Росатом продолжает содействовать развитию медицинской науки и обеспечивать доступ к передовым методам борьбы с раком.