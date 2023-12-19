В России начали производить самую полезную проволоку

Чепецкий механический завод, входящий в топливный дивизион Росатома, успешно запустил новый участок для производства кальциевой инжекционной проволоки (КИП). Этот тип проволоки широко применяется в металлургии и пользуется ростом спроса не только в России, но и за границей.

Новый участок стал частью стратегии модернизации Чепецкого механического завода, направленной на расширение производственных мощностей. Это решение позволит повысить эффективность производства КИП в два раза. Генеральный директор завода подчеркнул готовность ЧМЗ к удовлетворению растущего спроса на высококачественные кальциевые продукты.

Кальциевая инжекционная проволока используется в чёрной металлургии для введения различных добавок в расплавленную сталь. Этот метод более эффективен, чем традиционное добавление лигатур в ковш с расплавленным металлом. В ближайшей перспективе ожидается увеличение спроса на продукцию завода не только на внутреннем, но и на мировом рынке чёрной металлургии.