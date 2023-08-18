В России начали производить важные детали для центральных процессоров

Российская компания GS Group планирует в ближайшие полтора года запустить производство компонентов для процессоров. Это произойдёт к концу 2024 года, и завод будет расположен в Калининградской области. Этот холдинг уже давно активен в различных областях, включая производство микроэлектроники и смартфонов.

GS Group стремится создать производство подложек для процессоров, что станет значимым шагом в развитии местной технологической инфраструктуры. Этот вид производства крайне важен для электронных устройств, но требует серьёзных вложений. Ожидается, что это могут быть более 9 миллиардов рублей, что на порядок больше, чем для создания завода по сборке смартфонов.

Сейчас эксперты считают, что проект может столкнуться с проблемами, связанными с импортозависимостью. Производство подложек — это сложный процесс, и России пока не хватает собственных мощностей для его осуществления. Это может привести к необходимости получать компоненты за рубежом, что становится сложнее из-за санкций. Однако если GS Group сможет реализовать этот проект, это может укрепить позиции местной технологической отрасли.

Недавно этот холдинг уже занимался созданием корпусов процессоров, в том числе российских. Сотрудничество с компанией «Байкал электроникс» показало, что местное производство может снизить зависимость от зарубежных поставщиков. Если GS Group сможет успешно воплотить планы, это может дать новый толчок развитию российской технологической индустрии.