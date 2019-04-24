В России начали производство системы для мысленного управления гаджетами

В России началось серийное производство системы «Нейрочат». Об этом сообщила генеральный директор и лидер проекта «Нейрочат» Наталья Галкина, во время представления системы в Самаре.

«Нейрочат» предназначен для людей, не имеющих возможности говорить и двигаться. Он представляет собой программно-аппаратный комплекс из нейрогарнитуры и специального интерфейса. Гарнитура надевается на голову пациенту, на экран выводится алфавит. Затем пациенту остаётся сосредоточится на определённой букве на экране и таким способом набирать текст.

В результате, «Нейрочат» создаёт возможность сетевого общения пациентам с церебральным атеросклерозом, хронической ишемией головного мозга, старческой астенией и другими ограничениями в речи и движения. Пользователь сможет силой мысли набирать тексты, управлять внешними устройствами и выходить в интернет.

Галкина уточнила: «В этом году "НейроЧат" запущен в серийное производство по стране. Стоимость комплекта составляет 120 тыс. рублей, однако разработчик и Минздрав обещают помочь пациентам получить компенсацию за покупку системы». Всего за год планируется продать более 200 комплектов по России. На сайте «Нейрочата» можно оформить заказ как организациям, так и частным лицам. Аппарат может работать с ПК на базе Windows и Linux.