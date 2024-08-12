В России начали работу магазины электроники наследника «Связного»

Без лишнего шума и рекламных кампаний в России появился новый игрок на рынке гаджетов — ритейлер «Связь.ON». Хотя он и новый, его корни уходят в прошлое. Проект поддерживает «Промсвязьбанк» (ПСБ), и он объединил в себе технологии, банковские и страховые продукты, а также услуги операторов связи и юридические консультации. Особенность в том, что развивать бренд будут бывшие топ-менеджеры «Связного».

Запуск «Связь.ON» не остался незамеченным: уже заработал сайт компании, а в нескольких городах открылись офлайн-точки. Пока что ассортимент скромный — на витринах в основном смартфоны китайских брендов и небольшой выбор аксессуаров. Однако генеральный директор компании, Дагмара Иванова, подчеркнула, что в ближайшие месяцы планируется открытие порядка 100 новых мультицентров. Основной акцент будет сделан на технологических товарах, которые пользуются высоким спросом, а покупатели привыкли приобретать их с использованием финтех-инструментов.

На старте «Связь.ON» предлагает популярные модели, такие как Honor 200 Lite, realme 12, Samsung Galaxy Z Flip 6 и iPhone 15 Pro Max. Иванова также отметила, что покупатели могут оформить рассрочки на период от 6 до 24 месяцев, а также воспользоваться услугами страхования от «ПСБ Страхование». В дальнейшем ритейлер планирует расширять ассортимент и подключать новых финансовых партнёров, провайдеров услуг и операторов связи. Стоит отметить, что компания юридически не связана с «Связным», который прекратил свою деятельность в сентябре 2023 года после банкротства.